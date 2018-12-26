Çin'de üniversitede patlama!

Çin'de bir üniversitenin laboratuvarında meydana gelen patlamada en az 3 öğrencinin öldüğü bildirildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Çin'in başkenti Pekin'deki Jiaotong Üniversitesi laboratuvarında meydana gelen patlamada en az 3 öğrenci hayatını kaybetti.

Fujian eyaletinde de saldırı düzenlendi

Olaya ilk müdahaleyi gerçekleştiren Pekin itfaiyesi yetkilileri, laboratuvarda yapılan deney çalışması sırasında patlamanın meydana geldiğini açıkladı.

Öte yandan dün Çin'in Fujian eyaletine bağlı Longyan şehrinde bıçaklı bir saldırgan içinde yolcuların olduğu bir otobüsü kaçırmış, yaşanan olayda en az 5 kişi ölmüş, 21 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: Mepa News