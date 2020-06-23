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Çin'de sel: 3 ölü

Yeniakit Publisher
2020-06-23 13:51:06 -
Çin'de sel: 3 ölü

ANKARA (AA) - Çin'in güneydoğusunda etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 3 kişi yaşamını yitirdi.

Ülke basınındaki habere göre, Guicou eyaletinde çok sayıda köy ve kasabada meydana gelen seller nedeniyle en az 15 bin kişi tahliye edildi.

Yetkililer, sele kapılan 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, bölgede çok sayıda evin yıkıldığını ve 1000'den fazla evin sular altında kaldığını belirtti.

Çin'de bu yıl etkili olan mevsimsel yağışlarda en az 20 kişi öldü ya da kayboldu.

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