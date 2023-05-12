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Dünya Çin’de otomobil satışlarında dev artış
Dünya

Çin’de otomobil satışlarında dev artış

Yeniakit Publisher
2023-05-12 17:47:00 -
Çin’de otomobil satışlarında dev artış

Çin Binek Otomobilleri Birliği’nin verilerine göre, ülkede perakende binek otomobili satışları nisan ayında yüzde 55,5 oranında arttı. Geçtiğimiz ay içinde toplam olarak 1,63 milyon araç satıldı. Birlik, bu sayının bir önceki aya yani mart ayı satışına kıyasla yüzde 2,5 artışa tekabül ettiği bildirdi.

Yetkililer nisandaki bu çarpıcı artışın bir dizi faktöre bağlı olduğunu açıklıyor. Bunlar arasında talepte meydana gelen yükseliş olduğu gibi bir önceki yılın aynı ayındaki satışların düşük olmasından kaynaklanan baz etkisi de bulunuyor.

Öte yandan ülkede yılın ilk dört ayındaki toplam satışlar ise 5,9 milyon seviyesine ulaştı. Bu sayı, 2022 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 1,3 oranında bir düşüş gösteriyor. Ayrıca verilere göre, nisan ayında 240 bin lüks otomobil satılmış durumda; bu da bir önceki yılın nisan ayına kıyasla yüzde 101 oranında bir artışa denk düşüyor.

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