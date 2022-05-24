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Dünya Çin’de korkunç patlama! Çok sayıda ev ve işyeri çöktü
Dünya

Çin’de korkunç patlama! Çok sayıda ev ve işyeri çöktü

Çin’in Changzhou kentinde meydana gelen patlamada çok sayıda ev ve işyerinin çöktüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-24 22:32:00 -
Çin’de korkunç patlama! Çok sayıda ev ve işyeri çöktü

Çin’in Changzhou kentinde meydana gelen patlamada çok sayıda ev ve işyerinin çöktüğü bildirildi.

Çin’in Jiangsu eyaletinde yer alan Changzhou kentinde bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlama sonucu çok sayıda ev ve işyeri hasar alırken, enkaz altında kalan 3 kişi kurtarıldı.

Çok sayıda ekip sevk edildi

Ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmazken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Patlamanın işyerindeki gaz kaçağından meydana geldiği düşünülüyor. Yetkililer, arama-kurtarma operasyonunun devam ettiğini ifade etti.

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