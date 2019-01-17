Çin'de Komünist Parti'nin eski yetkilisi idam edildi Çin'de, "uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığından" suçlu bulunan eski Komünist Parti yetkilisi idam edildiği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Çin Komünist Partisi'nin geçmişte Guangdong'a bağlı Boşe köyü sorumlusu olan Say Dongcia, 2016'da uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığının yanı sıra suçluları saklamaktan idama mahkum edildi. Aralık 2013'te Çin elit paramilis güçlerinin düzenlediği operasyonda yakalanan ve Çin basınında "köyün babası" olarak anılan Say'ın cezasının infaz edildiği belirtildi. Yetkililer, operasyonun düzenlediği dönemde Boşe köyünde ailelerin yüzde 20'sinin uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığı yaptığını belirtiyor. Yaklaşık 3 bin güvenlik görevlisinin katıldığı operasyonda, 3 ton kristal metamfetamin ile 500 kilogram ketamin ele geçirilmiş, Say dahil 180'den fazla kişi yakalanmıştı.

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