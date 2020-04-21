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Aktüel

Çin’de kimyasal tesiste patlama

Çin’in Jiangsu eyaletinde bulunan kimyasal madde üretiminin gerçekleştirildiği bir tesiste çıkan yangın sonucu patlama meydana geldi.

2020-04-21 23:56:30 -
Çin’de kimyasal tesiste patlama

Çin’in Jiangsu eyaletinde bulunan kimyasal madde üretiminin gerçekleştirildiği bir tesiste çıkan yangın sonucu patlama meydana geldi.


Çin’in doğusunda bulunan Jiangsu eyaletindeki Lianyungang kentinde bulunan bir kimyasal tesiste yangın çıktı. Çıkan yangın sonucu fabrikada büyük bir patlama meydana gelirken, ölü ya da yaralı konusunda henüz bilgi bulunmadığı belirtildi. Olay yerine gelen polisin, yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik tesis yetkilisini gözaltına aldığı bildirildi.


Öte yandan, Jiangsu eyaletinde geçtiğimiz yıl Mart ayında başka bir kimyasal tesiste meydana gelen patlamada da 47 kişi hayatını kaybetmiş, 640 kişi de yaralanmıştı.

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