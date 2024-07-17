Çin'de genç işsizlik oranı düşüyor

Çin, Ocak ayında yeni bir metodolojinin tanıtılmasından bu yana en düşük genç işsizlik oranını bildirdi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun yayınladığı verilere göre, 16 ila 24 yaş arasındaki kişilerde işsizlik oranı Mayıs ayındaki %14,2 seviyesinin ardından Haziran ayında %13,2'ye geriledi.

Böylece genç işsiz sayısında son üç ay üst üste düşüş kaydedildi.

Ancak bu oran hala genel işsizlik oranının iki katından fazla durumda bulunuyor. Ülkede kentsel işsizlik oranı %5,0 olarak açıklandı.

İstatistik Bürosu, genç işsizlik rakamlarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Pekin, geçen yaz genç işsizlik verilerini yayımlamaya ara verdi. İstatistik Bürosu, öğrencileri hariç tutan yeni bir metodoloji altında Ocak ayında verileri yayınlamayı yeniden başlattı ve bunun iş gücünün büyüklüğünü daha doğru yansıttığını belirtti.

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