  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Çin'de genç işsizlik oranı düşüyor
Dünya

Çin'de genç işsizlik oranı düşüyor

Yeniakit Publisher
2024-07-17 09:32:00 - 2024-07-17 09:45:38
Çin'de genç işsizlik oranı düşüyor

Çin'de genç işsizlik oranı yeni metodolojinin açıklanmasından bu yana en düşük seviyesine indi.

Çin, Ocak ayında yeni bir metodolojinin tanıtılmasından bu yana en düşük genç işsizlik oranını bildirdi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun yayınladığı verilere göre, 16 ila 24 yaş arasındaki kişilerde işsizlik oranı Mayıs ayındaki %14,2 seviyesinin ardından Haziran ayında %13,2'ye geriledi.

Böylece genç işsiz sayısında son üç ay üst üste düşüş kaydedildi.

Ancak bu oran hala genel işsizlik oranının iki katından fazla durumda bulunuyor. Ülkede kentsel işsizlik oranı %5,0 olarak açıklandı.

İstatistik Bürosu, genç işsizlik rakamlarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Pekin, geçen yaz genç işsizlik verilerini yayımlamaya ara verdi. İstatistik Bürosu, öğrencileri hariç tutan yeni bir metodoloji altında Ocak ayında verileri yayınlamayı yeniden başlattı ve bunun iş gücünün büyüklüğünü daha doğru yansıttığını belirtti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çin karadaki madenleri kuruttu gözünü denizlere dikti
Çin karadaki madenleri kuruttu gözünü denizlere dikti

Teknoloji

Çin karadaki madenleri kuruttu gözünü denizlere dikti

F-16 Uçaklarında Sıralama Şaşırtıyor: Türkiye Kaçıncı?
F-16 Uçaklarında Sıralama Şaşırtıyor: Türkiye Kaçıncı?

Gündem

F-16 Uçaklarında Sıralama Şaşırtıyor: Türkiye Kaçıncı?

Hindistan, Çin'e karşı tank geliştirdi
Hindistan, Çin'e karşı tank geliştirdi

Teknoloji

Hindistan, Çin'e karşı tank geliştirdi

Hırsını önce aracın tamponundan, sonra gazetecilerden çıkarttı
Hırsını önce aracın tamponundan, sonra gazetecilerden çıkarttı

Yerel

Hırsını önce aracın tamponundan, sonra gazetecilerden çıkarttı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23