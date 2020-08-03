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Aktüel

Çin'de etkili olması beklenen Hagupit tayfunu öncesinde tahliyelere başlandı

Yeniakit Publisher
2020-08-03 10:15:23 -
Çin'de etkili olması beklenen Hagupit tayfunu öncesinde tahliyelere başlandı

PEKİN (AA) - Çin'in doğusunda kıyı kesimlerde yaşayan halk, yaklaşan Hagupit tayfunu nedeniyle tahliye ediliyor.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezinden yapılan açıklamada, Hagupit tayfununun saatteki hızının 90 kilometreye ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, ülkenin doğusundaki Cıciang ile güneydoğusundaki Fucien eyaletlerinin kıyısında şiddetli yağışlara yol açması beklenen tayfunun Şanghay kentinde de etkilerini göstereceği kaydedildi.

Söz konusu bölgelerde, kıyı kesimindeki halkın tahliye edildiği aktarılan açıklamada, turizm merkezlerinin kapatıldığı, inşaat şantiyelerinin çalışmalarına ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, ülkenin doğusunda balıkçılık yapanlara denize açılmamaları uyarısında bulunuldu.

Çin'de hazirandan bu yana meydana gelen sel felaketlerinde 141 kişi hayatını kaybetti veya kayboldu. Seller nedeniyle 24 eyalette 2 milyon insan yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı.

Su taşkınlarının 7 milyar dolar maddi kayba yol açtığı tahmin ediliyor.

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