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Dünya Çin’de bulunan biyolojik tür sayısı rekor
Dünya

Çin’de bulunan biyolojik tür sayısı rekor

Çin’in biyolojik çeşitliliğine ilişkin güncelleştirilmiş yeni bir veri bankası, “Catalogue of Life China 2022 Annual Checklist” adı altında açıklandı. Söz konusu bilimsel gelişme, Çin Bilim Akademisi tarafından da paylaşıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-24 16:00:00 -
Çin’de bulunan biyolojik tür sayısı rekor

YENİ AKİT  ANKARA

Çin Uluslar arası Radyosu’nun bildirdiğine göre, 2022 yılı envanterine 10 bin 343 adet yeni tür eklenmiş durumda. Yeni eklenen türlerle birlikte Çin’deki biyolojik tür sayısı 138 bin 293’e yükselmiş oldu. Yeni envanterdeki türlerden 68 bin 172 adedi hayvana, 46 bin 725 adedi bitkiye ve 17 bin 173 adedi mantara ilişkin.

Biyolojik envanter her yıl yenileniyor

Çin, her yıl biyolojik türlerle ilgili bir envanter açıklıyor. Söz konusu veri bankası, yalnızca biyolojik çeşitlilikle bağlantılı bir dizi bilimsel araştırmaya, doğanın korunması politikasının oluşturulmasına ve bu alanda bilimin yaygınlaştırılmasına destek sağlamakla kalmıyor; ayrıca Birleşmiş Milletler’in biyolojik çeşitlilik konusundaki sözleşmelerinin ve diğer Çin'in taraf olduğu uluslararası anlaşmalara ait gereklerin yerine getirilmesi açısından da büyük önem taşıyor.

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