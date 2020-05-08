Çınar ağacı binanın üzerine yıkıldı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yol düzenleme çalışması sırasında kökleri zayıflayan bir çınar ağacı binanın üzerine devrildi. Olay sırasında binanın önünden geçen iki kişi şans eseri yara almadan kurtuldu.

Alaplı Belediyesi tarafından Cumhuriyet Caddesi üzerinde başlatılan kaldırım yenileme ve yol kaplama çalışmaları sırasında, köklerinin zayıflamasına daha fazla dayanamayan çınar ağacının, şans eseri binanın üzerine yavaş yavaş devrilmesi ile birlikte faciayı önlendi. Tonlarca ağırlığındaki ağacın devrildiğini gören vatandaşlar da hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Ölen ya da yaralanın olmadığı olay sonrası çevreden geçen vatandaşlar; diğer ağaçların da tehlike oluşturabileceğini ifade ederek tepki gösterdiler. Olay sonrası bölgeye gelen belediye ekipleri cadde üzerindeki diğer ağaçları korumaya aldı. Binanın üzerine yıkılan çınar ağacı itfaiye ekipleri tarafından parçalara ayrılarak kaldırıldı.

Olayın şokunu atamadığını söyleyen Adil Özmen "Çınar ağacının yanından geçerken çatırdama sesleri gelmeye başladı. Ardından da yavaş yavaş binanın üzerine devrildi. Yola doğru devrilmediği için şükrediyoruz. Kimsenin zarar görmemesi bizi sevindirdi. Verilmiş sadakamız varmış. Buna benzer üç adet daha çınar ağacı var. Acilen bu ağaçların köklerine toprak ilave edilerek koruma altına alınmasını istiyoruz” dedi.