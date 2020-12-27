Çin ve Türkiye arasında Uygur Türkleri'ni endişelendiren anlaşma! Çağrıda bulundu

Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi, Çin ile Türkiye arasında 2017 yılında imzalan 'Suçluların İadesi Anlaşması'nı onayladı.

Anlaşma henüz TBMM tarafından onaylanmış olmasa da Türkiye'de yaşayan Uygur Türkleri arasında endişeye neden oldu.

Pekin yönetimi, Ankara ile imzalanan bu anlaşmayla Türkiye'ye sığınmış ve "terör suçu" işlediğini ileri sürdüğü Müslüman Uygur Türklerinin sınır dışı edilme sürecini hızlandırmayı amaçlıyor.

Fransız AFP ajansına konuşan Dünya Uygur Kongresi Sözcüsü Dilşar Raşit, Çin'in asimilasyon politikalarından kaçarak Türkiye'ye yerleşen ancak henüz vatandaşlık alamamış Uygur Türkleri arasında derin endişeye neden olduğunu belirtiyor.

Türkiye yönetimine çağrıda bulunan Raşit, "Bu anlaşmanın bir zulüm aracı olarak kullanılmasının önlenmesi gerektiğini" ifade ediyor.

Türkiye ile Çin arasında 'Suçluların İadesi Anlaşması'

Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında Mayıs 2017'de görüşülen anlaşma, dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi tarafından imzalanmıştı.