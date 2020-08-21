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Dünya Çin ve Tayvan burun buruna! ‘Bizi hafife almayın karşılık vereceğiz’
Dünya

Çin ve Tayvan burun buruna! ‘Bizi hafife almayın karşılık vereceğiz’

Çin’in askeri tehditleri karşısında hazır olduğunu duyuran Tayvan, videolu bir cevap hazırladı. Artan gerilim sonrası Çin savaş uçaklarına müdahale edilip, savunma füzeleri aktif hale getirilmesinden sonra Tayvan, ‘bizi hafife almayın, kesinlikle karşılık vereceğiz’ dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 11:36:00 -

Çin ile Tayvan arasındaki gerginlik büyüdü. Çin’in toprağı olarak gördüğü Tayvan tehditler sonrası harekete geçti.

Geçtiğimiz günlerde, Çin’in askeri faaliyetlerini ‘provokasyon’ olarak gören Tayvan, bölgede uçan Çin savaş uçaklarına müdahale edip, savunma füzelerini aktif hale getirdiğini duyurmuştu.

Çin’den gelmeye devam eden tehditlere ilişkin Tayvan Savunma Bakanlığı, videolu bir cevap hazırladı.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde Tayvan silah envanteriyle gözdağı verirken, 'Kararlılığımıza kesinlikle hafife almayın. Düşmanca davranmayacağız ama düşmanca eylemlere karşılık vereceğiz' notuyla paylaşıldı.

Çin’de hareketlilik

'Tayvan'ın kendini savunma kararlılığını hafife almaması gerektiği ve askeri tehditlerin yalnızca Tayvan halkının daha da kararlı olmasına neden olacağı' mesajı sonrası Çin bu görüntülere kilitlendi.

Dünya basınına bomba gibi düşen görüntülerde, Tayvan provoke etmeyecek, ancak zayıflık da göstermeyecektir. Tayvan'ı savunma kararlılığımıza kesinlikle hafife almayın. En kibirli ülke kolaylıkla bir savaşı provoke edebilir ve en cahil hükümet savaşın alevlendirebilir’ mesajları verildi.

Savunma bakanlığı, Çin'in tehditlerinin sadece Tayvan halkını daha da birleştireceğini ve 'Kominist Çin'in gerçek bir savaşı tadacağını' söyledi.

Açıklamada, 'Sonunda, Tayvan halkının gazabını ve antipatisini kışkırtarak, Tayvan Boğazı boyunca barış ve istikrara ciddi şekilde zarar verecek' dendi.

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