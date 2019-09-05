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Çin ve ABD'nin bir sonraki ticaret müzakeresi ekimde

Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin telefonda görüştü- İki taraf da sonraki Çin-ABD ticaret müzakeresinin ABD'nin başkenti Washington'da yapılması için anlaştı

05 Eylül 2019 Perşembe 07:43
Çin ve ABD'nin bir sonraki ticaret müzakeresi ekimde

PEKİN (AA) - Çin ve ABD, ticaret müzakerelerinin 13'üncü toplantısının ekim ayı başında Washington'da yapılması için anlaştı.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çin tarafının başmüzakerecisi, Çin Merkezi Maliye ve Ekonomi Liderlik Grubu Ofisi Direktörü ve Başbakan Yardımcısı Liu Hı, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ile telefonda görüştü.

Görüşmede iki taraf da "13'üncü Çin-ABD Ticaret ve Ekonomik Yüksek Düzeyli Müzakereleri"nin ABD'nin başkenti Washington'da yapılması için anlaşarak, daha önceki yakın iletişimi sürdüreceklerini bildirdi.

Açıklamada, iki taraftan yetkililerin, müzakere için iyi şartların oluşturulması adına pratik eylemlere geçilmesi ve ortak çaba harcanması gerektiğini düşündüğü de kaydedildi.

Gelecek ay yapılacak müzakerede önemli ilerlemeler kaydedilmesi için hazırlıkların tamamlanması noktasında ise bu ay ortasında samimi görüşmelerin başlayacağı ifade edildi.

İki ülke arasında bir yılı ve 12 toplantıyı geride bırakmasına rağmen herhangi bir anlaşmaya varılamayan müzakerelerde iki ülke arasındaki gerilim, Çin'in teknoloji şirketleri ve hazirandan bu yana suçluların Çin'e iadesi tasarısı nedeniyle süren protestolar Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne sıçramıştı.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce ülkesinin Çin ile ticari müzakereleri sürdürdüğünü ancak bir anlaşma yapmak için henüz hazır olmadığını söylemişti.

Çin para birimi yüenin son haftalarda dolar karşısında değer kaybetmesi üzerine ABD Hazine Bakanlığı ise Çin'i "döviz manipülatörü" olmakla suçlamıştı.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 07:43
  1. ABD
  2. Çin
  3. ticaret müzakeresi

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