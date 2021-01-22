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Gündem Çin treninin çarptığı Özlem Gürses, vesayet özlemini açık açık dile getirdi!
Gündem

Çin treninin çarptığı Özlem Gürses, vesayet özlemini açık açık dile getirdi!

Çin'e giden ihracat trenine dair yalan haberiyle dalga konusu olan Halk TV sunucusu Özlem Gürses, askeri vesayetin demokrasinin sibobu olduğunu söyleyerek cuntacı zihniyetini açık açık belli etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 18:27:00 -

Halk TV sunucusu Özlem Gürses, katıldığı bir TV programında askeri vesayet için "demokrasinin ve cumhuriyetin sibobu" ifadelerini kullandı.

Halk TV sunucusu Özlem Gürses, TV100 ekranlarında Osman Kenan Çapoğlu'nun sunduğu '10'dan 12'ye başlıyor...' programında kullandığı ifadelerle 'vesayet özlemini' bir kez daha gözler önüne serdi. 

Özlem Gürses'in vesayet özlemi

Çin'e giden ihracat treniyle ilgili Halkalı'da kaldığını iddia eden ve çektiği video ile dalga geçmeye çalışan Özlem Gürses, TCDD'nin attığı fotoğraflı konumlarla rezil olmuştu. Sosyal medyada uzun bir süre dalga konusu olan Özlem Gürses şimdi de cuntacı zihniyetini açıkça belli eden ifadeler kullandı.

Gürses tepki çeken açıklamasında, "Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz. Askeri vesayet denen şey neymiş? Türkiye'de demokrasinin ve Cumhuriyet'in supabıymış. Yargıda da öyle" ifadelerini kullandı.

CHP'li Sağlar'ın sözlerini savundu

CHP'li Fikri Sağlar'ın başörtüsü hakkında Halk TV ekranlarından yaptığı "Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum" şeklindeki tepki çeken sözlerini de savunan Gürses, "Bu demokrasinin gereği. Bir adam başörtülü hakimin karşısına çıktığımda endişe duyuyorum diyebilir" şeklinde konuştu.

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