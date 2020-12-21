Çin treni yalanıyla alay konusu olmuştu! Yüzsüzlüğün bu kadarı
Türkiye'nin Çin'e ihracat yaptığı trenin Çin'e gitmediğini iddia ederek alay konusu olan Halk TV sunucusu Özlem Gürses'ten yeni Çin Treni açıklaması geldi.
Türkiye'den Çin'e giden ihracat treni hakkında 'Halkalı'ya geri döndü' iddiasını ortaya atan Halk TV Suncusu Özlem Gürses konuştu. Video yayınlayan Gürses, 'Trene bakıyordum. Bu arada Çin treni Çin'e varmış. Kutluyorum. Tebrik ediyorum. TCDD Taşımacılık işi gücü bıraktı, bana her yerden konum atıyorlar' ifadelerini kullandı.