Çin tehdidine yanıt! Önümüzdeki hafta başlıyorlar

Tayvan, Çin'in hızla modernleşen ordusu karşısında adanın savunmasını güçlendirmek amacı ile uzun süredir tartışılan bir proje için cuma günü yaptığı açıklamada, Tayvan'ın ülke kaynaklarıyla geliştirileceği sekiz yeni denizaltıdan ilkini inşa etmek için önümüzdeki hafta çalışmaya başlayacağını bildirdi.

Başkanlık Ofisi sözcüsü Xavier Chang yaptığı açıklamada, bahse konu programın Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in askeri modernizasyon ve kendi kendine yeterlilik planının mühim bir parçası olduğunu belirtti. Chang, "Bu, ulusal denizaltı üretim planında yeni bir kilometre taşını temsil ediyor" ifadelerini kullandı ve Tsai'nin önümüzdeki salı günü projeye başlamak üzere yapılacak törene katılmaya hazır olduğunu söyledi.

Tahmini maliyeti 1,72 milyar ABD doları olan proje çerçevesindeki denizaltılardan ilkinin 2024'ün sonlarında hizmete girmesi bekleniyor.

Çin, Tayvan'ı "Tek Çin Politikası" kapsamında ayrılmaz bir parçası olarak görüyor. Bölgede Çin için her ikisi de ABD tarafından desteklenen Tayvan ve Hindistan olmak üzere iki cepheli bir savaşın başlama ihtimali göz ardı edilemez nitelikte.

Kaynak: star.com.tr