Çin sürü İHA teknolojisini güçlendiriyor

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (HKO), geleceğin hava savaşlarının yanında kara savaşlarında da önemi ciddi oranda artacağı öngörülen insansız hava aracı (İHA) sistemlerindeki yetkinliğini artırmaya çalışıyor. Bahsi geçen teknoloji ve platformlara yönelik olarak muharip savaş uçaklarının yerlerini alacak, sürü şeklinde ya da dolanan mühimmat türünde operasyon gerçekleştirecek İHA sistemleri günden güne gelişim gösteriyorlar.

Dongfeng Mengshi 6×6 hafif taktik tekerlekli aracının arka kısmında yer alan 48 yuvalı platformu sayesinde sürü İHA fırlatma faaliyeti gerçekleştirebilecek.

Platformda kullanılabileceği düşünülen CH-901 mühimmatının yüksek patlayıcılı-parça tesirli veya zırh delici savaş başlığı kullanabilmenin yanında, 40 dakika havada kalış süresine sahip olduğu ifade ediliyor.

CETC yetkililerince, CH-901 türü sistemlerin geleceğin savunma sanayii alanında daha sık ve etkin görüleceği düşünülen sürü İHA sistemleri açısından da yüksek uyum barındırdığı belirtiliyor. Geliştirilen sistem ile görev planlama, hedef tanımlama ve dronlar arası iletişim/ağ yapısının kurulması amaçlanıyor.

48 yuvalı fırlatma platformunun daha etkin hale getireceği sürü İHA kabiliyeti, mühimmat yüklü dronların spesifik bir hedefe çok yüksek sayılar halinde saldırı gerçekleştirme yöntemini esas alıyor. Bu yöntemle savunma sistemleri önlemlerinin saldırıları bertaraf etmeye karşı yetersiz kalması amaçlanıyor.