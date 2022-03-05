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Dünya Çin savunma harcamalarını arttırıyor
Dünya

Çin savunma harcamalarını arttırıyor

Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Li Kıçiang'ın Çin Ulusal Halk Kongresine sunduğu raporda 2022 savunma harcamalarının yaklaşık 230 milyar dolara çıkacağı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 11:05:00 -
Çin savunma harcamalarını arttırıyor

Başbakan Li Kıçiang, Çin Ulusal Halk Kongresine (ÇUHK) sunduğu bütçe raporunda savunma harcamalarının yüzde 7,1 artışla 1 trilyon 450 milyar 450 milyon yuana (yaklaşık 230 milyar dolar) çıkacağını belirtti.

Çin geçen yıl savunma harcamalarını yüzde 6,8 artırmıştı.

Artış oranı, yüzde 5,5 olarak belirlenen ekonomik büyüme hedefini aşarken, genel kamu harcamalarındaki yüzde 14,3'lik artışın altında kaldı.

Çin, ABD'nin ardından en fazla savunma harcaması yapan ülke konumunda bulunuyor.

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