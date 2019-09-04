Çin salatalığı nedir? Çin salatalığı faydalı mıdır?

1 metre uzunluğunda 30 kilo ağırlığında olan Çin salatalıkları çiftçilerin gözünü korkuttu. Peki, büyük paniğe sebep olan Çin salatalığı nedir?

Bartın'da ortaya çıkan 1 metre uzunluğunda 30 kiloluk Çin salatalıkları ilgi odağı oldu. Çinli bir arkadaşından salatalık tohumu alan kişi bahçesine bu tohumu ekti. Hatta söz konusu kişi aynı tohumu komşusuna da verdi. Sonuç olarak ortaya dev salatalıklar çıktı. Peki, ama Çin salatalığı nedir?

Çin salatalığı nedir?

Bartın'da yetişen Çin salatalıkları görünümleri nedeniyle ilgi odağı olsa da halk bu meyvenin tadına bile bakmak istemiyor. Tohumları dağıtan Çinliler salatalıkların gönül rahatlığıyla tüketilebileceğinin altını çizse de Bartınlılar bu düşüncede değil. 1 metre boyundaki 30 kilo ağırlığındaki Çin salatalıkları aslında birer şifa deposu. Bu salatalık türü binlerce yıldır Çin'de şifa için tüketiliyor.

İşte, Çin salatalığının faydaları:

Yapılan bilimsel çalışmalar Çin salatalığının göğüs kanseri riskini bir hayli azalttığını ortaya koymuştur.

Ölçülü ve düzenli tüketiminde Çin salatalığı bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Antioksidan kaynağı olan Çin salatalığı yıllara meydan okumanıza yardımcı olur.

Bilimsel çalışmalar ölçülü tüketildiğinde Çin salatalığının kan şekerini dengelediğini ortaya koymuştur.

Çin salatalığı içerdiği vitamin ve minareller sayesinde sindirim sistemi sorunlarını ortadan kaldırır.