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Dünya Çin reddetti! Rusya, Türkiye'nin kapısını çalacak
Dünya

Çin reddetti! Rusya, Türkiye'nin kapısını çalacak

Rusya, Çin'in Rus havayollarına uçak parçaları tedarik etmeyi reddettiğini duyurdu. Çin'den istediğini alamayan Rusya, Türkiye ve Hindistan'ın kapısını çalacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 18:06:00 -
Çin reddetti! Rusya, Türkiye'nin kapısını çalacak

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat 15. gününe girerken ABD, AB ve İngiltere, Rus ekonomisine zarar verecek çok sayıda yaptırımı uygulamaya koydu. Batının yaptırımlarının ardından Rusya'ya bir darbe de müttefiki Çin'den geldi.

Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) Başkanı Valery Kudinov, MRO Russia & CIS konferansında yaptığı açıklamada, Çin'in Rus havayollarına uçak parçaları tedarik etmeyi reddettiğini açıkladı.

Kudinov, "Bildiğim kadarıyla Çin'e bir talepte bulunulduğuna dair bilgiler var, ancak Çin bunu yapmayı reddetti. Başka ülkelerde arayacağız. Belki ortaklarımız, Türkiye veya Hindistan aracılığıyla. Her şirket kendi başına bir anlaşmaya varacak, biz (Rosaviatsiya) ise sadece bu kısımları yasallaştırmaya yardımcı olacağız" dedi.

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