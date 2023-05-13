Çin politikasının mimarıydı! ABD'de kritik şok eden istifa şoku! O isim gelişmesini duyurdu: Bunu yapacak

ABD Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın emekli olacağını söyledi. 73 yaşındaki yetkili, Washington'un Çin'e ve çeşitli cephelerde Pekin'e meydan okumaya çalıştığı daha geniş Asya-Pasifik'e yönelik mevcut stratejisinin tasarlanmasında yoğun bir şekilde yer aldı.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, istifasını açıklayan Sherman'ın diplomat olarak uzun kariyerini övdü ve "21. yüzyıl tarihinin yazılacağı bölge olan Hint-Pasifik'teki angajmanımıza öncülük ettiğini" söyledi.

Blinken, "Kore Cumhuriyeti, Japonya ve Avrupa Birliği başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki dostlarımızla bağlarımızı derinleştirdi. Dışişleri Bakanlığının Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkilerimizi yönetme yeteneklerini güçlendirmeye yönelik çabalarımızı denetledi ve müttefikler ve ortaklarla daha fazla yakınlaşma sağladı” dedi .

Departman çalışanlarına gönderilen dahili bir notta Sherman, "Diplomasi korkaklara göre değildir" diyerek meslektaşlarını cesur olmaya çağırırken emekliliğinin önümüzdeki ayın sonunda etkili olacağını söyledi.

OTUZ YILLIK DEVLET KARİYERİ

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Otuz yılı aşkın bir kariyere, birkaç başkan ve beş ayrı dışişleri bakanına sahip olan Sherman, yıllar boyunca uzun bir önemli dış politika kararları listesine dahil olmuştu. Blinken'in yardımcısı olarak, büyük ölçüde Çin'e odaklandı ve genellikle ABD'nin Halk Cumhuriyeti'ne yönelik stratejisini açıklamak için resmi bir sözcü olarak hareket etti.

Bu yılın başlarında milletvekillerine yaptığı açıklamalarda Sherman, Pekin'i Güney Çin Denizi'ndeki provokasyonlar, insan hakları ihlalleri ve ekonomik baskı ile suçlayarak Çin'in "uluslararası düzeni yeniden şekillendirme niyeti ve araçlarına sahip tek rakip" olduğu konusunda uyardı.

BIDEN VE ÇİN

Başkan Joe Biden'ın 2021'de göreve başlamasından bu yana, ABD'nin Çin ile ilişkileri yeni derinlikler kazandı.

Son iki yılda Pentagon, ABD savaş gemilerinin tartışmalı Tayvan Boğazı'ndan neredeyse sürekli geçiş emri verirken, 2022'de dönemin Meclis Başkanı Nancy Pelosi'nin Taipei'ye yaptığı bir ziyaret, hava sahasında ve ada çevresindeki sularda benzeri görülmemiş Çin askeri tatbikatlarını tetikledi.

Tayvan liderinin bu yılın başlarında ABD'ye yaptığı bir gezinin ardından ek savaş oyunları gerçekleştirdi.

Bununla birlikte, Sherman Dışişleri Bakanlığı'ndan sonsuza dek ayrılmaya hazırlanırken, Çin ile yenilenmiş diplomasinin işaretleri var gibi görünüyor.