Çin neyin peşinde? Dünyadaki tahılın yarısını satın aldılar!

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Gazeteci Mehmet Ali Önel, Çin'in son on yılda yaptığı tahıl ithalatının grafiğini paylaşarak, önemli uyarılarda bulundu.

'Küresel açlık oyunları'

"Çin'in son 2 yılda yaptığı tahıl ithalatı, önceki yıllara kıyasla en az iki kat artmış." diyen Önel, "Çin, dünyanın bir numaralı tahıl üreticisi ama yetmiyor Dünya'da üretilen tahılın yarısını ithal ediyor." ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Önel mesajını şöyle tamamladı: Bu normal bir durum değil. Türkiye yaklaşan fırtınayı görmeli. Küresel açlık oyunları!

Çin'in 2010-2021 arası tahıl ithalatı tablosu