  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Çin neyin peşinde? Dünyadaki tahılın yarısını satın aldılar!
Dünya

Çin neyin peşinde? Dünyadaki tahılın yarısını satın aldılar!

Dünyanın bir numaralı tahıl üreticisi Çin, son iki yılda önceki yıllara göre 2 kat daha fazla tahıl ithalatı yaptı. Grafiklerle durumu özetleyen gazeteci Mehmet Ali Önel, Çin'deki tahıl ihracatı artışını, "Küresel açlık oyunları." olarak yorumladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-23 23:31:00 -
Çin neyin peşinde? Dünyadaki tahılın yarısını satın aldılar!

 Yeniakit.com.tr 

Gazeteci Mehmet Ali Önel, Çin'in son on yılda yaptığı tahıl ithalatının grafiğini paylaşarak, önemli uyarılarda bulundu.

'Küresel açlık oyunları'

"Çin'in son 2 yılda yaptığı tahıl ithalatı, önceki yıllara kıyasla en az iki kat artmış." diyen Önel, "Çin, dünyanın bir numaralı tahıl üreticisi ama yetmiyor Dünya'da üretilen tahılın yarısını ithal ediyor." ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Önel mesajını şöyle tamamladı: Bu normal bir durum değil. Türkiye yaklaşan fırtınayı görmeli. Küresel açlık oyunları!

Çin'in 2010-2021 arası tahıl ithalatı tablosu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay