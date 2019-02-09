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Çin, Müslümanlara zorla domuz eti yedirip alkol içiriyor!

Müslümanları asimile etmek için her yolu deneyen Çin, yeni yıl kutlamalarına hazırlandığı bu günlerde Müslümanların evlerine domuz eti ve alkol dağıtırken, her kutlamadan önce Müslümanlara zorla domuz eti yedirip alkol içiriyor.

09 Şubat 2019 Cumartesi 17:23
Çin, Müslümanlara zorla domuz eti yedirip alkol içiriyor!

Çin'in batı bölgesinde bulunan Xinjiang bölgesinde Çin'li yetkililer bölgede yaşayan Müslümanlara Çin Yeni Yıl kutlamalarına katılmaları için davetiye gönderdi. Davetiyede kutlamalara katılmayı kabul etmeyen Müslümanların eğitim kamplarına katılacağını yazarak tehdit etti.

Polis eşliğinde domuz eti ve alkol dağıttılar

Aynı bölgede bulunan Ili Kazakh Autonomous Prefecture kentinde yaşayan Müslümanlar, Çin yılbaşısı arefesinde Çin'li yetkililerin polis eşliğinde evlere çiğ domuz eti ve alkol dağıttıklarını ve Müslümanlardan evlerini yılbaşına uygun bir şekilde süsleyip ışıklandırmalarını istediklerini söylediler.

Müslümanlara zorla domuz eti yedirip alkol içirdiler

Kazakh şehrinde yaşayan ve ismi açıklanmayan Müslüman bir kadın, İslamda alkol ve domuz eti yasak olmasına rağmen Çin'li yetkililerin düzenlenen her kutlamadan önce Müslümanlara zorla domuz eti yedirip alkol içirdiklerini söyledi.

Dünya Uygur Konseyi basın sözcüsü Dilxat Raxit, Çin yetkililerin Müslümanlara yasak olan domuz eti ve alkol gibi şeyleri gönderdiklerine dair çok sayıda haber aldıklarını söyledi.

Asimile etmek için ellerinden geleni yapıyorlar

Dilxat Raxit, Çin yetkililerinin Müslümanları asimile etmek ve Müslümanları Han Çin kültürüne adapte etmek için ellerinden geldiğini yaptıklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 17:23
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  9. İslam
  10. Dünya Uygur Konseyi basın sözcüsü Dilxat Raxit
  11. Dilxat Raxit
  12. Han Çin kültürü

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  • AKLUN YOKSA SENDEN USTUNUNE BAK DERDİ NENEM ALLAH RAHMETETSİN HİÇ OKULA GİTMEDİ OKUYANHİÇ BİLENLEN BİLMİYEN AYNI CEZAYIALIRMI AKLUN YOKSA SENDEN USTUNUNE BAK DERDİ NENEM ALLAH RAHMETETSİN HİÇ OKULA GİTMEDİ OKUYANHİÇ BİLENLEN BİLMİYEN AYNI CEZAYIALIRMI 32 dk önce
    ALLAHIN EMRİNE UYMAYIN SEN BEM BENİM MENFATİM BENİM CEMATİM BENİM PARTİM BENİM ÜMETİM DİYENLERİNSONU ÇİNLİ HIRISTİYAN YAPIYOMU BUNUDA SIZLANIYO MÜSLÜMAN ASIL SİZ OCUBUCULUK YAPAN CEHENEMİN ENGÜZEL YERİNE GİDECEK
  • noktalıvirgülnoktalıvirgül34 dk önce
    cumhurbaşkanı en ufak açıklama yapmadı doğu türkistanla ilgili varsa yoksa suriye!
  • meçulmeçul43 dk önce
    soyunuz sopunuz hastalıktan inşallah şifası olmayan ölümcül hastalıklara yakalanıp geberip cehenneme yol alır i

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