Çin Merkez Bankası rezerv oranını indirdi

Çin Merkez Bankası likiditeyi bol tutmaya yardımcı olmak ve gelişmekte olan ekonomik toparlanmayı desteklemek için bu yıl ilk kez bankaların rezerv olarak tutmaları gereken nakit miktarını azaltacağını duyurdu.

Çinli liderler, Aralık ayında virüs kısıtlamalarının aniden kaldırılmasının ardından pandemi kaynaklı durgunluktan kademeli olarak toparlanan dünyanın en büyük ikinci ekonomisine desteği artırma sözü verdiler.

Çin Halk Bankası (PBOC), 27 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere, yüzde 5 zorunlu karşılık oranı uygulayanlar dışındaki tüm bankalar için zorunlu karşılık oranını (RRR) 25 baz puan (bps) indireceğini söyledi.