Çin menşeli tekstil ürünlerine soruşturma açıldı

Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ’i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş Adamları Derneği tarafından yerli üreticiler Zorluteks Tekstil, Tanrıverdi Mensucat ve Burkay Tekstil adına yapılan ve yerli üreticiler Aydın Mensucat, Hürtekstil, Akarca Tekstil ve Aleran Tekstil tarafından desteklenen başvuruya istinaden söz konusu ürüne yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.