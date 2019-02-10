Çin, mahkumların organlarını zorla alıyor

Münübe Yılmaz yeniakit.com.tr

Avustralyalı bilim insanlarının Çin'de organ nakli üzerine yaptıkları araştırmalar, Çin hükümetinin idam mahkumlarının organlarını, rızaları olmadan farklı amaçlar için kullandığını ortaya çıkardı.

BMJ isimli tıp dergisinde yayınlanan makalede, tıp etiği uzmanları Wendy Rogers ve Matthew Robertson, Çinli mahkumların rızaları olmadan organları üzerinden yapılan 400'den fazla bilimsel çalışmanın yayından kaldırılması talebinde bulundular. Rogers ve Robertson, 2000 ve 2017 yılları arasında Çin'de organ nakli üzerine yapılmış 445 çalışmayı gözden geçirdiler ve çalışmalarda nakillerin yüzde 92'sinde organların kaynağı hakkında, yüzde 99'unda da donörlerin rızası ile ilgili bilgi verilmediğini açıkladı.

Rogers ile Robertson "Birçok güvenilir kanıt, organların sadece idam mahkumlarından değil, aynı zamanda siyasi mahkumlardan da alındığını gösteriyor. Bu nedenle yüzde yüz doğrulanmasa da bilimsel makalelerde yer alan bazı çalışmalarda kullanılan organların siyasi mahkumlardan alınmış olma ihtimali var" derken, uzmanlar da, söz konusu hastanenin gönüllü bağışçılardan bu kadar organ almasının imkansız olduğu belirtmişti.

Uluslararası Af Örgütü'nün de Çinli yetkililerin siyasi mahkumlar da dahil olmak üzere birçok idam mahkumun organlarının alındığını ortaya koymasından sonra, uluslararası baskıdan dolayı Çin hükümeti 2015'te idam edilen mahkumlardan organ nakillerini durdurduğunu ifade etmişti.