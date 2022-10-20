Çin, gözünü Türk devletlerine dikti!

Çin Halk Ağı'nda 14 Ekim yer alan habere göre, 13 Ekim'de Çin Başkan Yardımcısı Wang Chishan, Kazakistan'da düzenlenen Karşılıklı İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konseyi'nin 6. Zirvesi'ne katıldı.

Kazakistan’ın ev sahipliğinde düzenlenen ve “Asya'da işbirliği ve güvenlik önlemleri” konu başlıklı zirvede konuşan kurnaz Çinli yetkili, toplantının birlik ve işbirliğini güçlendirmesi, zorluklarla uygun şekilde ilgilenilmesi, ortak bir geleceğe sahip bir Asya toplumu inşa etmek için ortak çaba sarf edilmesi gerektiğini belirterek Türkistan'da barış ve istikrarı koruma vurgusu yaptı.

Kazak lider Çin'e yakınlaşmaya çalışıyor

Son yıllarda özellikle Cumhurbaşkanı Tokayev'in iktidara gelmesinden sonra Kazakistan'ın Çin'e yakınlaşmaya başladığı biliniyor.

Çin-Kazakistan, iki devlet başkanının ortak anlayışını geliştirmeye, temel çıkarlarını istikrarlı bir şekilde desteklemeye devam etme konusuna odaklanacağı ve ortak stratejik güvenlik ve kalkınma çıkarlarının daha iyi korunması konusuna öncelik verileceği hakkında anlaştığı ileri sürüldü.

“Tek Kuşak Tek Yol” planına tam destek

Ayrıca Tokayev’in Wang Chisha ile görüşmesinde, Kazak tarafının Çin'in “Tek Kuşak, Tek Yol” planını sıkı bir şekilde destekleyeceği ve Kazakistan ile Çin arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı sürekli olarak güçlendirmek için Çin tarafıyla birlikte çalışacağını beyan ettiği ifade ediliyor.

Kaynak: Türkistan Press