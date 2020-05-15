Çin, Fransa’nın Tayvan’a silah satışına tepki gösterdi:

ANKARA (AA) - Çin Savunma Bakanlığı, Fransa’nın Tayvan’a silah satışına ilişkin, "Çin, Fransa’dan ikili askeri ilişkilerin daha fazla zarar görmemesi için Tayvan'a silah satışı planını bir an önce iptal etmesini talep ediyor." açıklamasını yaptı.



Bakanlık Sözcüsü Rın Guoçiang başkent Pekin’de yaptığı yazılı açıklamada, Tayvan’a herhangi bir ülkenin silah satışına ve herhangi bir ülkenin Tayvan ile askeri ilişki geliştirmesine karşı çıktıklarını belirtti.



"Çin, Fransa’dan ikili askeri ilişkilerin daha fazla zarar görmemesi için Tayvan’a silah satışı planını bir an önce iptal etmesini talep ediyor." ifadelerini kullanan Sözcü Rın, ülkesinin herhangi bir şekilde dış güçlerin ve "Tayvan Bağımsızlık" yanlılarının ayrılıkçı hareketlerini boşa çıkarabilecek kabiliyet, inanç ve kararlılığı olduğunu kaydetti.



Fransa’dan 1991 ve 1992 yıllarında 6 Lafayette sınıf fırkateyn ve 60 Mirage sınıf savaş uçağı alan Tayvan, yaklaşık bir ay önce gemilerin füzelerinin müdahale sistemlerini bir üst seviyeye çıkarmak için Fransa’dan ekipman alacağını açıklamıştı.



Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien de 13 Mayıs’ta Fransa’ya bu konuda ciddi endişelerini ilettiklerinin altını çizmiş ve bu ülkeye "Tek Çin" ilkesine bağlı kalması çağrısında bulunmuştu.



- Tayvan'ın statüsü



Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang, Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri Tayvan'a yerleşip, 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş ancak "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ın, Çin tarafından bağımsızlığı kabul edilmemişti.





