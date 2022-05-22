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Dünya Çin dünyanın en büyük lityum pil piyasası olmayı sürdürüyor
Dünya

Çin dünyanın en büyük lityum pil piyasası olmayı sürdürüyor

Dünya ticaretinde 24 trilyon dolarlık ticaret hacmiyle ABD’yi geçerek bir numaraya yükselen Çin’in art arda beş yıldır dünyanın en büyük lityum pil tüketim piyasası olduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-22 13:24:00 -
Çin dünyanın en büyük lityum pil piyasası olmayı sürdürüyor

YENİ AKİT  ANKARA

Çin Sanayi ve Bilişim Bakanlığı’na bağlı Çin Bilgi Endüstrisi Geliştirme Merkezi, kısa süre önce 2021 yılında Çin’in lityum pil sektörüne ilişkin bir beyaz kitap yayımladı. Beyaz kitapta aktarılan verilere göre, 2021 yılının dördüncü çeyreğinde, Çin’in lityum pil sektörünün gelişme endeksi 307,6’a yükselerek 2017 yılındaki endeksin üç katını aştı. Veriler, ayrıca geçen yıl Çin'in lityum pil endüstrisinin ölçeğinin önemli ölçüde arttığını ve üretimin 324GWh (Gigawatt-saat) ile 2017 yılının dört katı büyüklüğe ulaştığını gösterdi.

Küresel lityum pil üretimi geçen yıl 545 GWh’a yükseldi.

Çin’in art arda beş yıldır dünyanın en büyük lityum pil tüketim piyasası olduğuna işaret edilen belgede, Çin’in lityum pil üretim kapasitesinin küresel toplamın yüzde 70’ine tekabül ettiği, dünyanın en büyük 10 lityum pil üreticisinden 6’sının Çin’de bulunduğu kaydedildi.

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