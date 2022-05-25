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Dünya Çin Doğu Türkistan'da camileri güvenlik kameralarıyla izliyor
Dünya

Çin Doğu Türkistan'da camileri güvenlik kameralarıyla izliyor

Kısa bir süre önce Çin kolluk güçlerine ait bilgisayarların hacklenmesi sonrası internete sızdırılan fotoğraflarda, Doğu Türkistan'ın bir bölgesindeki camilerin izlendiği anlar da yer alıyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 07:02:00 -
Çin Doğu Türkistan'da camileri güvenlik kameralarıyla izliyor

Camilerde namaz kılan Müslümanların da tek tek fişlendiği düşünülüyor.

Çin'in Doğu Türkistan'da camilere belirli bir yaşın üzerindeki Müslümanların gitmesine izin vermediği biliniyor. Görüntülerdeki Müslümanların da yaşça ileri kişiler olduğu görülebiliyor.

Sakal uzatmanın da büyük ölçüde yasaklandığı bölgede camilerdeki Müslümanların neredeyse hiçbirinde sakal olmaması göze çarpıyor.

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