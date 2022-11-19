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Gündem Cin çıkarma seansında büyük skandal! Suriyeli adam...
Gündem

Cin çıkarma seansında büyük skandal! Suriyeli adam...

Konya'da hayatını kaybeden Suriyeli Hasen Alluş’un cin çıkarma seansında boğularak can verdiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 13:53:00 -
Cin çıkarma seansında büyük skandal! Suriyeli adam...

Konya’da kalbi durunca hastaneye kaldırılan Suriyeli Hasen Alluş’un (38), ailesi tarafından götürüldüğü ‘cin çıkarma’ seansında boğulduğu, göğüs ve boyun kemiklerinde kırıklar oluştuğu ortaya çıktı. Alluş’un ölümüyle ilgili 5 yakını ve cin çıkarma seansını yapan İbrahim El Hac Ali (39) gözaltına alındı.

Ereğli ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi’nde oturan Suriye uyruklu Hasen Alluş, perşembe günü yakınları tarafından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalbinin durduğu belirlenen Hasen Alluş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Alluş’un yapılan otopsisinde, boynunda boğmaya bağlı izler, boynunda ve kaburgalarında da kırıklar tespit edildi. Bunun üzerine polis, ailesinin ifadesine başvurdu.

Ailesi, Alluş’u ölmeden önce ‘Cin Çıkarma’ için kendi vatandaşları olan İbrahim El Hac Ali’yi eve çağırdıklarını, Ali’nin, içindeki cini çıkarmak için Alluş’un boğazını sıktığını, kalbinin durduğunu anlayınca kalp masajı yaptıklarını, ardından da hastaneye götürdüklerini söyledi.

Polis İbrahim El Hac Ali ile Hasen Alluş’un eşi Hasne A. (37), bacanağı İbrahim El H. (37), eşinin kardeşi Yüsra A. (30) ile çocukları Verde (17) ile Hüseyin A.’yı (15) gözaltına aldı.

Hasen Alluş, otopsisinin ardından Ereğli ilçesinde toprağa verilirken, şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.

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Yorumlar

pablo

interesting

ersan

allah akil versin
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