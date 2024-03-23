Çin, Bohai Denizi’nde 104 milyon tonluk petrol rezervi buldu
Çin’in kamuya ait petrol devi China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) şirketinden yapılan açıklamaya göre, ülkenin Tianjin ilinin 200 kilometre kadar yakınında bulunan Qinhuangdao 27-3 petrol sahasında önemli bir rezerv keşfi yapıldı. Şirket açıklamasında 25 metre derinlikteki petrol sahasındaki rezervin, bir tek kuyusundan tahminen günlük 110 ton kadar ham petrol elde edilebileceği bilgisini verdi.
Bu keşif, 2019 yılından bu yana Bohai Denizi’nde 100 milyon tondan fazla rezervi olan altıncı keşfi olup CNOOC firmasına göre, denizin kıyı yakınındaki bölgede kapsamlı petrol ve gaz üretme perspektifleri sunuyor.
Öte yandan, bu ayın başında CNOOC, bu kez Güney Çin Denizi’nin doğu taraflarında 100 milyon tonluk bir başka petrol sahası keşfetmişti. CNOOC şirketinin amacı, bu yıl içinde 700-720 milyon varil petrol eşdeğeri üretim yapmak. CNOOC, bu miktarın yüzde 69 kadarını Çin’deki, kalan kısmını ise dışarıdaki operasyonlardan elde etmeyi planlıyor. (CGTN TÜRK)