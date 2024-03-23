Çin, Bohai Denizi’nde 104 milyon tonluk petrol rezervi buldu

Bu keşif, 2019 yılından bu yana Bohai Denizi’nde 100 milyon tondan fazla rezervi olan altıncı keşfi olup CNOOC firmasına göre, denizin kıyı yakınındaki bölgede kapsamlı petrol ve gaz üretme perspektifleri sunuyor.

Öte yandan, bu ayın başında CNOOC, bu kez Güney Çin Denizi’nin doğu taraflarında 100 milyon tonluk bir başka petrol sahası keşfetmişti. CNOOC şirketinin amacı, bu yıl içinde 700-720 milyon varil petrol eşdeğeri üretim yapmak. CNOOC, bu miktarın yüzde 69 kadarını Çin’deki, kalan kısmını ise dışarıdaki operasyonlardan elde etmeyi planlıyor. (CGTN TÜRK)