Çin, altı Afrika ülkesine karşı gümrük vergisini kaldırdı

Çin Yönetim Konseyi Gümrük Dairesi’nin ilgili komisyonu, görece en az gelişmiş altı Afrika ülkesinden ithal edilecek malları gümrük vergisinden muaf tutacağını açıkladı. Gümrük Dairesi’ne bağlı komisyon tarafından açıklanan bildiriye göre; Angola, Gambiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Madagaskar, Mali ve Moritanya menşeli olup vergiye tabi ürünlerin yüzde 98’i, 25 Aralık 2023 tarihinden itibaren, Çin’e girişte her türlü gümrük vergisinden muaf tutulacak.

Komisyon, bu önlemin hedefinin Çin ile Afrika arasında hüküm süren dostluk anlayışını ve iş birliğini somutlaştırmak ve aynı zamanda üst düzey bir Çin-Afrika birlikteliğinin ortak geleceğini inşa etmeye katkıda bulunmak olduğunu belirtti. Bundan bir sonraki aşamada Çin, gümrük vergisi muafiyetini, diplomatik ilişki kurmuş bulunduğu tüm görece az gelişmiş ülkelerden yapılacak ithalat rejimine yaygınlaştıracak. (CGTN TÜRK)