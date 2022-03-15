Çin, ABD’nin yaptırımlarıyla ilgili tutumunu açıkladı

Yeni Akit Ankara

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, günlük basın toplantısında, Çin’in Ukrayna krizi nedeniyle ABD tarafından yaptırım uygulanmasından kaygı duyup duymadığına dair soruya yanıt verirken, “Çin, yaptırım üzerindeki tutumunu defalarca açıkladı. Çin, sorunun yaptırım yoluyla çözülmesinden yana değil ve uluslararası yasalara dayanmayan tek taraflı yaptırımlara karşı çıkıyor.” dedi.

“Yaptırımlar sorunu çözmek yerine yeni sorunları beraberinde getirecek”

Yaptırımların sorunu çözmek yerine, yeni sorunları beraberinde getireceğine işaret eden Zhao, yaptırımların ilgili taraflara ekonomik kayıplar yaratacağı gibi, siyasi çözüm sürecini de etkileyeceğini ifade etti. Zhao konuşmasını şöyle sürdürdü: “Şu an, dünya ekonomisi, salgın etkisiyle artık çok zor bir durumdadır. İlgili yaptırımlar, dünya ekonomisinin toparlanmasını olumsuz etkileyeceği gibi, hiçbir tarafa fayda getirmez. ABD’den Rusya’yla olan ilişkileri ele alırken, Çin’in meşru hak ve çıkarlarına zarar vermemesini istiyoruz. Çin ve Rusya, karşılıklı saygı, eşitlik ve karşılıklı yarar anlayışı temelinde, normal ekonomik ve ticari işbirliğini yürütmeye devam edecek.”