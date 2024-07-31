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Dünya Çin, ABD'li Senatör McGovern'a "iç işlerine karıştığı" gerekçesiyle yaptırım uyguladı
Dünya

Çin, ABD'li Senatör McGovern'a "iç işlerine karıştığı" gerekçesiyle yaptırım uyguladı

Yeniakit Publisher
2024-07-31 17:44:00 -
Çin, ABD'li Senatör McGovern'a "iç işlerine karıştığı" gerekçesiyle yaptırım uyguladı

Çin, ABD'li Senatör Jim McGovern'a ülkenin "iç işlerine müdahale ettiği" gerekçesiyle yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Senatör McGovern'a Çin'in iç işlerine karışıp, ülkenin bağımsızlığını, güvenliğini ve çıkarlarını baltalayan söz ve eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle yaptırım uygulama kararı aldığını açıkladı.

Bakanlık, yaptırımlar kapsamında McGovern'ın Çin'deki mal varlığının dondurulduğunu ve ülke içerisinde işlem yapmasının yasakladığını belirtti.

Ayrıca McGovern ve ailesinin bugün itibariyle Çin'e girişi yasaklandı.

McGovern, "Uygur Türklerinin zorla çalıştırıldığı" gerekçesiyle Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden yapılan ithalatın yasaklanmasını öngören yasa tasarısına destek verenler arasındaydı.

Yasa tasarısı kapsamında Uygur Türklerinin yaşadığı bölgede bir milyondan fazla kişinin kamplarda zorla çalıştırıldığı belirtilerek, bu bölgeden gelecek ürünlere kısıtlama getirilmesi istenmişti.

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