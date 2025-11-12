Çin, ABD soya alımlarını durdurdu: Ticaret ateşkesi hemen sarsıldı

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ilişkilerin yumuşadığına işaret eden kapsamlı ticaret ateşkesinin üzerinden henüz iki hafta bile geçmeden, Çin’in ABD’den soya fasulyesi alımlarında duraksama yaşandığı belirtiliyor.

Geçen ayın sonunda başlayan ve sezonun ilk siparişlerini içeren alımların ardından, Çin’in ABD menşeli yüklemeleri yavaşlattığı bildirildi.

Bloomberg'in haberine göre, konuya ilişkin bilgi veren ancak isminin açıklanmasını istemeyen traderlar, yeni sevkiyatlardan haberdar olmadıklarını söyledi. Bu durum, ABD’nin en büyük soya fasulyesi müşterisi konumundaki Çin’in, Washington yönetiminin beklediği düzeyde ithalat yapıp yapmayacağına dair belirsizlikleri artırıyor.

StoneX Group Inc. Singapur Tarım Brokeri Kang Wei Cheang, “Sektörde birçok kişi Çin’in 12 milyon tonluk ABD soya fasulyesi alımı taahhüdünü, sağlam bir ticari anlaşmadan ziyade diplomatik bir jest olarak değerlendiriyor” dedi.

Rabobank Kıdemli Tahıl ve Yağlı Tohumlar Analisti Vitor Pistoia’ya göre, Çin son aylarda tedarik kaynaklarını çeşitlendirme amacıyla Güney Amerika’dan büyük miktarlarda alım yaptı. Bu nedenle, ABD ile yapılan ticaret anlaşmasından bağımsız olarak Çin’in önümüzdeki aylarda ABD menşeli soya talebinin düşük seyretmesi bekleniyor.

Sektör tahminlerine göre, Çinli kırıcılar yeni ürünlerin Brezilya’dan tedarik edilmeye başlanacağı Ocak sonu–Şubat başına kadar, Aralık–Ocak dönemine ilişkin birkaç milyon tonluk ek sevkiyat yapabilir. Ancak bu miktar, Washington’un yıl sonuna kadar hedef gösterdiği toplam alım rakamının oldukça altında kalıyor.

Traderlara göre, ABD menşeli soya fasulyesi hâlâ yüzde 13 oranında gümrük vergisine tabi ve mevcut fiyat seviyelerinde işlemeleri ciddi zararlara neden olabileceği için Çinli ticari kırıcıların bu ürünlere yönelme motivasyonu oldukça düşük.

StoneX Group’tan Cheang, ABD soya fasulyesinin Güney Amerika menşeli ürünlere kıyasla hâlen primli fiyatla işlem gördüğünü, bunun da ticaret ateşkesi sonrası fiyat artışlarından kaynaklandığını belirtti. Brezilya’da ekim sezonunun normal seyretmesi ve yeni mahsulün Ocak sonu–Şubat başı itibarıyla piyasaya çıkması beklendiği için, Çinli alıcıların kısa vadede ABD’den yüksek hacimli alım yapma konusunda isteksiz olduğu ifade ediliyor.

Traderların verdiği bilgilere göre, ABD’den yapılan son alımların çoğu Çin’in devlet kontrolündeki şirketleri tarafından gerçekleştirildi ve bu yüklemelerin önemli bir kısmının stratejik devlet rezervleri için ayrılmış olabileceği tahmin ediliyor. Ticari alıcılar açısından ise, ticaret ateşkesi Amerikan arzını yeniden erişilebilir hale getirse de, ABD’nin Brezilya ile rekabet ettiği satış penceresi giderek daralıyor.

Washington, Pekin’in yıl sonuna kadar 12 milyon ton, sonraki üç yıl boyunca ise yılda 25 milyon ton soya fasulyesi alımı taahhüdünde bulunduğunu açıklamıştı. Ancak Çin tarafı, ABD yönetiminin sözünü ettiği bu spesifik taahhütleri henüz doğrulamadı. Öte yandan Pekin, ABD’den ithal edilen soya fasulyesine uygulanan tarifeleri düşürürken, CHS Inc. dahil üç Amerikan ihracatçısına yönelik ithalat yasaklarını kaldırarak karşılıklı yumuşama adımlarına devam ediyor.