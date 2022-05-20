Çin-ABD rekabetinde 1976'dan beri bir ilk yaşanacak!

Çin'de uygulanan koronavirüs karantinaları nedeniyle ABD ekonomik büyümesi 1976'dan beri ilk kez Çin'i geçebilir.

Bloomberg Economics bir raporunda dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'in bu sene yalnızca yüzde 2 büyümesini beklediğini açıkladı. Eğer bu varsayım gerçekleşirse, 1976 yılından beri en zayıf büyüme rakamı olacak.

Pandeminin başladığı ve ekonomiye darbe vurduğu 2020 yılında dahi ekonomi yüzde 2.2 büyümüştü.

Bloomberg Economics'e göre ABD ekonomisinde ise bu yıl büyümenin yüzde 2.8 olması bekleniyor.

Bu tahminlere göre Çin'in büyüme rakamı, rakibi ABD'nin gerisinde kalacak. Dünya Bankası'nın verilerine göre bu, Çin Kültür Devrimi'nin gerçekleştiği 1976'dan beri bir ilk olacak.

1970'li yılların sonunda 'reform ve dışa açılma' politikasından bu yana Çin ekonomisinde hızlı büyüme süreci devam etti. Pekin hükümeti mali ve parasal önlemler alırken Devlet Başkanı Şi Jinping'in ekonomik aktiviteyi sınırlayan 'Sıfır Kovid' politikası son dönemde alınan bu önlemlerin etkisini azaltıyor. Diğer yandan yüksek enflasyonla mücadele eden ABD ekonomisinde istihdam ve tüketici harcamaları güçlü seyrini koruyor.

Yüzde 2'lik büyüme tahmini, Çin hükümetinin yüzde 5.5'lik hedefinin de oldukça altında. Çin büyümesi, hedeflerin koyulmaya başlandığı 90'lı yılların sonlarından beri ilk kez yıllık hedefin altında kalacak. Şanghay gibi şehirlerdeki karantinalar nedeniyle bu yıl konan hedef, şimdiye kadar belirlenen en düşük hedef oldu.

Wall Street Journal'da geçen ay yer alan habere göre Jinping büyümenin ABD büyümesini geçmesi için gerekenin yapılacağını belirtmişti.