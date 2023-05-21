Çin 4 yıl aradan sonra bomba adımı attı! Bir anda Türkiye'ye geldiler

Çin hükümetinin uyguladığı karantinayı kaldırmasının ardından ilk turist kafilesi Kapadokya’ya geldi.



2019 yılında Çin’in Wuhan kendinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına Covid 19 salgını sonrasında sıkı karantina tedbirleri uygulayan Çin, karantina tedbirleri sonrasında kapılarını tüm dünyaya açtı. Çin hükümetinin uyguladığı karantinayı kaldırmasının ardından ilk turist kafilesi Kapadokya’ya geldi. Özel bir seyahat acentesinin düzenlediği tura katılan 180 turist, önce İstanbul’da, daha sonra da Kapadokya bölgesine geldi.

Dinler: Haziran'dan itibaren beklentilerimiz yüksek

2019 yılında ülkemizde ve Kapadokya bölgesinde rekor sayıda Çinli turist ağırladıklarını söyleyen Turizmci Mehmet Dinler de yaptığı açıklamada; “2020 yılında yeni bir rekor beklerken, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeni ile 2023 yılına kadar Çin pazarına ara vermek zorunda kaldık. Şu an itibariyle Ülkemizde ve bölgemizde Çinli turist artışını rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Haziran ayı itibariyle Türk Hava Yolları ve Çin merkezli diğer hava yollarının sefer frekanslarını artırmasıyla beraber, yılın ikinci dönemi için daha da umutluyuz. Bu artışı sadece Çin’de değil, diğer uzak doğu ülkeleri olan Kore, Japonya, Singapur, Malezya ve Endonezya’dan da artış beklemekteyiz. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz; Kapadokya turizmcisi yılın ikinci yarısında uzak doğu pazarından çok umutlu” şeklinde konuştu.

Turizm Ajansı