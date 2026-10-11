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Aktüel Cimer'e şikayet edildi, bakanlık harekete geçti! 250 liralık cacığa 135 bin liralık ceza
Aktüel

Cimer'e şikayet edildi, bakanlık harekete geçti! 250 liralık cacığa 135 bin liralık ceza

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Cimer'e şikayet edildi, bakanlık harekete geçti! 250 liralık cacığa 135 bin liralık ceza

Ankara Çankaya'da bir restoranda satılan 250 TL’lik cacık fiyatıyla herkesin dikkatini çekti. CİMER’e yapılan başvurunun ardından restorana ceza yazıldı.

Ankara’da bir restoranda satılan 250 liralık cacık, duyanları bir hayli şaşırttı. Çankaya’da faaliyet gösteren restoran hakkında bir vatandaşın CİMER’e başvurması üzerine Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Şikayetin ertesi günü işletmeye giden ekipler, restoranın girişinde bulunan fiyat listesiyle masalarda QR kod üzerinden açılan dijital menüyü karşılaştırdı.

 

34 üründe fiyat farkı tespit edildi

Yapılan kontrolde iki menüde yer alan 34 ürünün fiyatının aynı olmadığı belirlendi. Ekipler, fiyat etiketi mevzuatına aykırılık gerekçesiyle işletme hakkında işlem yaptı.

 

Cacık 250 TL’den satılıyordu

İncelemede dikkat çeken ayrıntılardan biri de bir porsiyon cacığın QR kodlu menüde 250 TL olarak yer alması oldu.Ancak restorana kesilen cezanın cacığın fiyatının yüksek olmasından değil, girişteki fiyat listesiyle dijital menü arasında 34 üründe farklılık bulunmasından kaynaklandığı belirtildi. Denetimin ardından işletmeye toplam 135 bin 82 TL idari para cezası uygulandı.

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