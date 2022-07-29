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Spor Cimbom'da hedef Chelsea'nin yıldızı!
Spor

Cimbom'da hedef Chelsea'nin yıldızı!

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosuna önemli takviyeler yapan sarı kırmızılı ekibin sıradaki gündemi ise stoper bölgesi. Savunmasına iyi bir isim almak isteyen Cimbom'un hedefindeki yıldız ise ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2022-07-29 17:12:00 -
Cimbom'da hedef Chelsea'nin yıldızı!

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosuna önemli takviyeler yapan sarı kırmızılı ekibin sıradaki gündemi ise stoper bölgesi. Savunmasına iyi bir isim almak isteyen Cimbom'un hedefindeki yıldız ise ortaya çıktı

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yaz transfer döneminin başından bu yana önemli transferler yapmayı başaran sarı kırmızılı ekipte gözler, savunma hattına yapılacak olan takviyeye çevrildi.

Marcao'nun da ayrılışının ardından Abdülkerim'in ardından bir stoper daha almak isteyen Aslan'ın hedefindeki futbolcunun Malang Sarr olduğu ortaya çıktı.

ASpor'a göre; 8 milyon Euro değere sahip olan ve Chelsea'de kadroda düşünülmeyen Malang Sarr için temaslar hızlandırıldı. Aslan 23 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlamayı planlıyor.

FENERBAHÇE İLE DE ANILIYORDU

Yıldız futbolcu uzun bir süre bir başka Süper Lig devi olan Fenerbahçe ile de anılmıştı.

 

MALANG SARR KİMDİR?

23 Ocak 1999 tarihinde Fransa'nın Nice kentinde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Nice altyapısında başladı. 2020 yılında Chelsea'ye bedelsiz olarak transfer oldu. 23 yaşındaki Senegal asıllı Fransız futbolcu, 2020-21 sezonunu Porto'da kiralık olarak geçirdi. Genç stoperin Chelsea ile olan sözleşmesi 2025'te sona eriyor. Malang Sarr'ın güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro.

 


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