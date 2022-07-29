Cim-Bom'da '10 Numara' bitti bitiyor!

On numara transferinde ilk sırada yer alan Evander için Galatasaray büyük oranda el sıkıştı. Midtjylland kulübü, 6.5 milyon Euro'ya ikna edilirken, oyuncu da 3+1 yıllık sözleşmeye sıcak bakıyor.

Sarı-Kırmızılılar, on numara transferi için son dönemde iki isim üzerinde durdu. Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke forması giyen Amine Harit ile yapılan görüşmelerde önemli adımlar atılsa da sonrasında taraflar arasında birtakım anlaşmazlıklar yaşandı. Ardından rotasını Danimarka'ya çeviren Galatasaray, Midtjylland'ın formasını giyen Evander ile uzun süredir görüşmelerini sürdürüyordu.

Cim Bom, 10 milyon Euro'dan kapıyı açan Midtjylland ile sıkı bir pazarlık yaptı. Uzun uğraşlar sonucunda tarafların 6.5 milyon Euro'yu bulan bir bonservis bedeli karşılığında el sıkıştığı belirtildi.

Akabinde ise Brezilyalı futbolcu ile de 3+1 yıllık bir anlaşma yapılacağı belirtildi. 24 yaşındaki futbolcunun, sözleşme detaylarının ise resmi açıklamadan sonra belli olacağı bilgisine ulaşıldı. Geçen sezon 47 maçta 17 gol ve 11 asistlik performans sergileyen Evander, dikkatleri üzerine çekmişti.



