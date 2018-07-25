Ciltte oluşan beyaz lekelerin nedenleri nelerdir?

MANTAR HASTALIKLARI:

Beyaz lekelerin önemli bir kısmına mantarlar neden olur. Yaz aylarında artan mantar enfeksiyonları, aşırı terleme sonucunda artış gösterir. Yüzde beyaz lekelere neden olan mantar hastalıklarından biri halk arasında ‘’samyeli’’ olarak bilinen ''Pitriazis Versicolor'' hastalığıdır.

Cildin pigmentasyonunu bozan ve bunun sonucunda cilt tonundan daha açık renkte lekelere neden olan hastalık, çoğunlukla erkeklerde görülür. Bağışıklığın zayıflaması, yüksek sıcaklık, nem ve aşırı terleme sonucunda artan mantar faaliyetleri, sırt ve gövdede lekelere neden olur.

VİTİLİGO HASTALIĞI:

Ciltte beyaz lekelere neden olan hastalıklardan biri halk arasında ala hastalığı olarak da bilinen vitiligodur. Otoimmün hastalıklardan biri olan vitiligonun nedenleri henüz bilinmemektedir. Otoimmün hastalıklar, bağışıklık sisteminin bozularak, vücudun kendi hücrelerini zararlı olarak algılaması sonucunda meydana gelir.

Bağışıklık sistemi, renk hücrelerine saldırır ve vücudun çeşitli yerlerinde beyaz lekeler oluşturur. Vitiligo yaygın olarak yüz, el, dirsek, ayak ve genital bölgede oluşur. Bununla birlikte vücudun farklı bölümlerini de etkileyebilir.

İDİYOPATİK GUTTAT HİPOMELANOZİS :

Kollarda ve baldırlarda ortay çıkan beyaz lekelere neden olur. Lekeler 2 ila 5 mm çapında, oval şekilli ve düzgün sınırlara sahiptir. Toplumda görülme sıklığı oldukça yüksektir. Leke boyutunda herhangi bir değişim olmaz, sabit kalır. Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, güneş ışınlarının leke oluşumunu tetiklediği düşünülmektedir.

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