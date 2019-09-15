Cilt yaşlanmasını önlemek için ne yapılmalı?
Herkes erkenden yaşlanmamak ister. Bu duruma "dur" demek için yapmanız gerekenleri sizler için bir araya getirdik. Cilt yaşlanmasını önlemek için ne yapılmalı? Yaşlanmayı geciktiren maske nasıl yapılır? İşte detaylar...15 Eylül 2019 Pazar 08:50
Herkes erkenden yaşlanmamak ister. Bu duruma "dur" demek için yapmanız gerekenleri sizler için bir araya getirdik. Cilt yaşlanmasını önlemek için ne yapılmalı? Yaşlanmayı geciktiren maske nasıl yapılır? İşte detaylar...
Genç görünmek aslında çok basit. Doğal ürünler ve düzenli bir beslenme listesi bu işin ilk adımı olacaktır. İkinci adımda ise bol spor ve sıvı alımı, genç ve dinç kalmanızı sağlayacaktır.
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- Şekeri azaltın
- Günlük nemlendirici ve cilt bakım ürünlerinizi mutlaka kullanın
- Bol su için
- Cildinizi sık sık yıkayın
- Buz ile soğuk şoklar yapın
- Mutsuz olduğunuz ortamdan kaçın
- Paketli ürünlerden uzak durun
- Egzersiz ve sporu ihmal etmeyin
- En az 7 saat rahat ve deliksiz uyuyun
- Yağlı yemeklerden uzak durun
- Doğal yağ (ceviz,avokado vb.) içerikli, düzeyli beslenin
- Vücudunuzun duruşunu koruyun.
- Her gün mutlaka baş aşağı 10-15 dakika kadar durun.
- Güneşten korunun
Cildinizin gerginleşmesi, nemini kaybetmeden, genç kalması için kakao maskesini kesinlikle uygulamalısınız.
Kakao maskesinin faydaları ve yapımı | Sonuca inanamayacaksınız!
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