Herkes erkenden yaşlanmamak ister. Bu duruma "dur" demek için yapmanız gerekenleri sizler için bir araya getirdik. Cilt yaşlanmasını önlemek için ne yapılmalı? Yaşlanmayı geciktiren maske nasıl yapılır? İşte detaylar...

Genç görünmek aslında çok basit. Doğal ürünler ve düzenli bir beslenme listesi bu işin ilk adımı olacaktır. İkinci adımda ise bol spor ve sıvı alımı, genç ve dinç kalmanızı sağlayacaktır.

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Şekeri azaltın

Günlük nemlendirici ve cilt bakım ürünlerinizi mutlaka kullanın

Bol su için

Cildinizi sık sık yıkayın

Buz ile soğuk şoklar yapın

Mutsuz olduğunuz ortamdan kaçın

Paketli ürünlerden uzak durun

Egzersiz ve sporu ihmal etmeyin

En az 7 saat rahat ve deliksiz uyuyun

Yağlı yemeklerden uzak durun

Doğal yağ (ceviz,avokado vb.) içerikli, düzeyli beslenin

Vücudunuzun duruşunu koruyun.

Her gün mutlaka baş aşağı 10-15 dakika kadar durun.

Güneşten korunun

Cildinizin gerginleşmesi, nemini kaybetmeden, genç kalması için kakao maskesini kesinlikle uygulamalısınız.

Kakao maskesinin faydaları ve yapımı | Sonuca inanamayacaksınız!