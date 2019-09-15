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Cilt yaşlanmasını önlemek için ne yapılmalı?

Herkes erkenden yaşlanmamak ister. Bu duruma "dur" demek için yapmanız gerekenleri sizler için bir araya getirdik. Cilt yaşlanmasını önlemek için ne yapılmalı? Yaşlanmayı geciktiren maske nasıl yapılır? İşte detaylar...

15 Eylül 2019 Pazar 08:50
Cilt yaşlanmasını önlemek için ne yapılmalı?

Herkes erkenden yaşlanmamak ister. Bu duruma "dur" demek için yapmanız gerekenleri sizler için bir araya getirdik. Cilt yaşlanmasını önlemek için ne yapılmalı? Yaşlanmayı geciktiren maske nasıl yapılır? İşte detaylar...

Genç görünmek aslında çok basit. Doğal ürünler ve düzenli bir beslenme listesi bu işin ilk adımı olacaktır. İkinci adımda ise bol spor ve sıvı alımı, genç ve dinç kalmanızı sağlayacaktır. 

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  • Şekeri azaltın
  • Günlük nemlendirici ve cilt bakım ürünlerinizi mutlaka kullanın
  • Bol su için
  • Cildinizi sık sık yıkayın
  • Buz ile soğuk şoklar yapın
  • Mutsuz olduğunuz ortamdan kaçın
  • Paketli ürünlerden uzak durun
  • Egzersiz ve sporu ihmal etmeyin
  • En az 7 saat rahat ve deliksiz uyuyun
  • Yağlı yemeklerden uzak durun
  • Doğal yağ (ceviz,avokado vb.) içerikli, düzeyli beslenin 
  • Vücudunuzun duruşunu koruyun.
  • Her gün mutlaka baş aşağı 10-15 dakika kadar durun.
  • Güneşten korunun

Cildinizin gerginleşmesi, nemini kaybetmeden, genç kalması için kakao maskesini kesinlikle uygulamalısınız.

Kakao maskesinin faydaları ve yapımı | Sonuca inanamayacaksınız!

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 08:50
  1. Cilt yaşlanmasını önlemek için ne yapılmalı?
  2. yaşlanmayı geciktiren maskeler
  3. cildin yaşlanmaması için ne yapmalı
  4. cilt yaslanmasini onleyen geciktiren bakim onerileri
  5. genç bir cilt için yapılması gerekenler
  6. cilt yaşlanmasını önlemek için maskeler
  7. yuzun genc kalmasi icin ne yapmali
  8. yüzün daha genç görünmesi için
  9. yüzün daha genç görünmesi için ne yapılmalı
  10. yüzün daha genç görünmesi için hangi maske kullanılmalı
  11. genç cilt için
  12. cildi germek için
  13. gergin cilt
  14. gergin cilt için krem
  15. gergin cilt için maske
  16. cilt nasıl gerilir
  17. cilt nasıl gergin kalır
  18. kırışıklıklar nasıl azaltılır
  19. kırışıklık nasıl giderilir
  20. yaşlanmayı geciktirmek için yapılan çalışmalar
  21. cilt kırışmasını nasıl yavaşlatabiliriz
  22. yüzün kırışmaması için ne yapmalı
  23. yüzüm kırışmaya başladı

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