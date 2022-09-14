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Spor Çılgın maçta kazanan Bayern Münih oldu
Spor

Çılgın maçta kazanan Bayern Münih oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonucu merakla beklenen maçında Bayern Münih sahasında Barcelona'yı 2-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2022-09-14 00:58:00 -
Çılgın maçta kazanan Bayern Münih oldu

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin önemli maçında Bayern, sahasında Barça'yı konuk etti.

Robert Lewandowski, Barcelona formasıyla eski takımına karşı ilk 11'de sahaya çıktı.

Önceki maçlarda Barcelona'ya karşı kurduğu üstünlükle dikkat çeken Bayern, yine kazandı ve sahadan 2-0 galip ayrıldı. Almanlara galibiyeti getiren golleri 50'de Hernandez ve 54'te Sane attı.

Bayern, bu galibiyetin ardından 2'de 2 yaptı ve 6 puanla liderlik koltuğunda yer aldı. Barcelona ise 3 puanda kaldı.

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