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Teknoloji Çılgın koronavirüs iddiası: Bazı şarkılar bulaşıcılığı arttırıyor
Teknoloji

Çılgın koronavirüs iddiası: Bazı şarkılar bulaşıcılığı arttırıyor

Bilim insanları, içinde B ve P harfinin bulunduğu şarkıların etrafa daha fazla damlacık saçılmasına neden olduğunu ve böylece virüsün bulaşma riskini arttırdığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 05:31:00 -
Çılgın koronavirüs iddiası: Bazı şarkılar bulaşıcılığı arttırıyor

İsveç Lund Üniversitesi tarafından koronavirüsün yayılma hızına ilişkin gerçekleştirilen bir araştırma sonucu çarpıcı bir gerçeği ortaya çıktı. Bilim insanları, içinde B ve P harflerinin bulunduğu şarkıların daha fazla damlacık saçılmasına yol açtığı gerekçesiyle koronavirüsün bulaşıcılığını arttırdığını açıkladı.

Çalışma kapsamında, şarkı söylerken etrafa ne kadar damlacık yayıldığı incelendi. İncelemeler sonucu, içinde fazla sayıda B ve P harflerinin bulunduğu şarkıların etrafa daha fazla damlacık saçılmasına neden olduğu tespit edildi.

Konuya ilişkin çeşitli değerlendirmelerde bulunan araştırmacı Malin Alsved, şarkı söylemenin de koronavirüs yayılmasına neden olabileceğini söyledi. Alsved, "Özellikle ünsüzlerin söylenmesi çok büyük damlacıklar açığa çıkarıyor ve B ve P harfleri en büyük aerosol yayıcılar olarak öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.

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