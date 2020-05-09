"Çilem değil cennetim" dediği engelli kızına gözü gibi bakıyor

KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Konya'da Toroslar üzerine kurulu Hadim ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki Şerife Çakıcı, doğuştan bedensel ve zihinsel engelli 39 yaşındaki kızına duyduğu sevgi, görenleri duygulandırıyor.

Oduncu Mahallesinde yaşayan 4 çocuk sahibi Ahmet ve Şerife Çakıcı çiftinin en büyük çocuğu 39 yaşındaki Emine, bedensel ve zihinsel engeliyle dünyaya gözlerini açtı.

İlk çocuklarını kucağına almanın sevincini yaşayan Çakıcı ailesinin, bebeklerinin cildindeki yarayı tedavi ettirmek için gittiği hastanede, kızının bedensel ve zihinsel engeli olduğunu öğrendi.

Zorluklara aldırış etmeden kızı Emine ile sağlıklı 3 çocuğunu büyüten anne Çakıcı, doğumundan bugüne kadar adeta üzerine titrediği kızının bir dediğini iki etmiyor.

- "Çilem değil cennetim"

Evliliğinde 4 çocuk sahibi olan Şerife Çakıcı, iki odalı evde eşi ve kızıyla geçirdiği zamanını, AA muhabirine anlattı.

Kızına karşı beslediği duyguları ifade ederken gözleri dolan anne Çakıcı, şöyle dedi:

"Doğumundan kısa süre sonra cildinde bir yara çıktı. Konya'da doktora götürdüğümüzde yaranın merhemle geçeceğini söyledi. Ancak 'bebeğiniz engelli' dedi. 'Yürüyemeyecek maalesef' deyince eşimle yıkıldık. Daha sonra Ankara'ya götürdük, altınlarımızı sattık. 20 yaşına kadar sırtımda taşıdım. Diğer çocuklarımı kucağıma alırdım, bunu sırtıma. O yıllardan beri evden dışarı çıkmıyoruz. Bugünlerde salgından dolayı evden çıkmıyorlar ama biz zaten evden çıkmazdık, kimse de bize gelmezdi. Kızım beni ve eşimi inşallah cennete götürecek. Emine, evimizin gülü. O benim çilem değil cennetim. Olmadığını düşündüğümde bile dayanamıyorum. Göremedim mi, 'Eminem nereye gitti?' diye aklım çıkar. Evin içinde vakit geçiriyoruz. Çok severim, sevildiğini hissedince çok mutlu oluyor."

- "Saçlarını taramamı, sohbet etmemi çok sever"

Mahallede çiftçilikle geçimini sağlayan baba Ahmet Çakıcı da kızıyla televizyon izlemeyi çok sevdiğini belirterek, "Yanımdan ayrılmaz. Bundan 7-8 yıl önce rahatsızlanınca ambulansla hastaneye götürmüşlerdi. O gün çok ağlamış, durduramamışlar. Zaten düşkündü bana ama ondan sonra hiç yanımdan ayrılmadı. Çok alakalıdır. Saçlarını taramamı, sohbet etmemi çok sever." diye konuştu.