Çilekli sorbe tarifi: Hangi meyvelerden sorbe yapılır? Meyveli sorbe nasıl yapılır?

Çilekli sorbe tarifi

Malzemeler

600 gram çilek

1 adet taze sıkılmış limon suyu

1,5 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı su

Çilekli sorbe tarifi nasıl yapılır?

Sorbe yapımı için; toz şeker ve suyu derin bir tencereye aktarın. Toz şeker eriyene kadar karıştırdığınız şerbet karışımını kısık ateşte 10 dakika kadar kaynatın. Şurup kıvamına gelen şerbet karışımını ocaktan alıp oda ısısında soğumaya bırakın. Sap ve yeşil kısımlarını temizlediğiniz çilekleri bol suda yıkadıktan sonra fazla suyunu süzdürün. Küçük parçalara bölüp blenderdan geçirin. Hazırladığınız çilek püresini taze sıkılmış limon suyu ve soğuyan şerbet karışımıyla karıştırın. Arzuya göre bu aşamada ince çekilmiş çikolata parçaları katın. Ağzı kapalı cam bir kaba aldığınız çilekli sorbe karışımını -18 derecede muhafaza edin. Yoğun ve koyu bir kıvam alana kadar her 30 dakikada bir dondurma kıvamına gelene kadar kaşık yardımıyla karıştırın. 5-6 saat boyunca bu işlemi tekrarlayın.

Meyveli sorbe nasıl yapılır?

Sorbe yapımı için; toz şeker ve suyu derin bir tencereye aktarın. Toz şeker eriyene kadar karıştırdığınız şerbet karışımını kısık ateşte 10 dakika kadar kaynatın. Şurup kıvamına gelen şerbet karışımını ocaktan alıp oda ısısında soğumaya bırakın.

Limonlu sorbe yapmak istenler için tarifimiz...

Limon sorbe nasıl yapılır?

Şurup için, bir tencerede su ve şeker homojen bir karışım haline gelene kadar kaynatın. Şurup kaynadıktan sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Şekerli şurubu bir kaseye aktarın ve rendelenmiş limon ile karıştırın. Limon suyunu ve pudra şekerini de ekledikten sonra iyice karıştırın.

Şekersiz Çilekli Sorbe Tarifi

300 gram çilek

1 yemek kaşığı bal

1 adet limonun suyu ve kabuğu

2 yemek kaşığı su

Şekersiz Çilekli Sorbe Tarifi Nasıl Yapılır?

Çilekleri ortadan kesip dondurucu da en az 6 saat bekletip donmasını sağlıyoruz. Çilekleri blendera döküp bal,limon suyu ve limon kabuğunu ekliyoruz. Biraz çevirdikten sonra biraz su ekleyip bütün çilekler parçalanıp kıvam alana kadar blendarda çeviriyoruz. Sorbeyi bir kaba döküp kaşık yardımı ile düzleştiriyoruz. Bir saat sonra buzluktan çıkarıp buzunun parçalanması için karıştırıp tekrar düzleştirip buzluğa atıyoruz. Bu işlemi 3-4 defa daha yapıyoruz. Afiyet olsun.

İçimizi ferahlatacak bir içecek. Elmalı sorbe tarifi

Malzeme Listesi

4 su bardağı ev yapımı elma suyu

2 adet karanfil

1 dilim portakal kabuğu

1 dal tarçın

1 çay bardağı badem

Elmalı sorbe tarifi nasıl yapılır?

Ev yapımı elma suyundan 4 bardak alın ve tencereye koyun.2 karanfil, bir şerit portakal kabuğu ve çubuk tarçını ekleyin. 10 dakika boyunca kaynatın.Biraz dinlendikten sonra dondurucuya atın. Üzerini badem ile süsleyerek servis edin.(3 Kişilik - 25 dakika)

Kavun sorbe Nasıl Hazırlanır? Kavunlu Sorbe Tarifi Nasıl Yapılır?

Kavunu ortadan ikiye bölün. Çekirdeklerini iyice temizlediğiniz kavunların kabuklarını soyun. Kavunları minik parçalar halinde dilimleyin. Blenderın içerisine koyun ve kavunlarınızı püre haline getirin. Püre haline geldiğinde su ve limon suyunu ekleyip, karıştırın.

Kayısılı Sorbe Tarifi

Malzemeler

-500 g kayısı

-100 ml su

-100 g toz şeker

Kayısılı Sorbe Tarifi nasıl yapılır?

Kayısı çekirdeklerini ortadan ikiye bölerek çıkartın. Doğranmış kayısıları bir kaba alıp, 1 saat buzlukta dondurun. Bu sırada su ve toz şekeri eriyene kadar kısık ateşte karıştırıp şerbet elde edin. 1 saatin sonunda donmuş kayısı dilimlerini ve ılık şerbeti mutfak robotunda iyice çekin. Bu karışımı bir kaba yayın, en az 2 saat dondurduktan sonra dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Kayısılı sorbeniz hazır.

Karpuz sorbe tarifi merak ediliyor. Yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biri olarak bilinen karpuz ile hem sağlıklı hem de serinletici olan karpuz sorbe yapılıyor. Peki karpuz sorbe nasıl yapılır? İşte karpuz sorbe tarifi ve malzemeleri!



Yaz aylarının vazgeçilmezi karpuzun faydaları saymakla bitmiyor.

Yüzde 92’si sudan oluşan karpuz; içerdiği yüksek su oranı, barındırdığı vitaminler ve mineraller ile kanserden cildi gençleştirmeye, saçları beslemesinden kilo vermeye dek çok sayıda fayda sağlar. Buna karşın glisemik indeksi yüksek bir meyve olduğundan dikkatli tüketilmesi gerekiyor. Glisemik indeksi yüksek olan karpuz dikkatli tüketilmesini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Betül Yurdakul, sıcak havalarda tüketilebilecek karpuz sorbe tarifini ise şu şekilde paylaştı. İşte karpuz sorbe tarifi...

KARPUZ SORBE MALZEMELERİ NELER?

“Malzemeler:

500 g karpuz1 limon suyu1 yemek kaşığı bal

KARPUZ SORBE TARİFİ

Karpuzlar doğranıp 1-2 saat kadar buzlukta bekletilir. Buzluktan çıkarılan karpuz limon suyu ve bal ile beraber blenderdan geçirilir, bardaklara paylaştırılarak 1-2 saat daha buzlukta bekletilir. İsteğe bağlı olarak üzerine böğürtlen ve taze nane yaprakları konularak servis edilebilir.”



Püf Noktası: Altı saat sonunda kabı buzluktan alıp sorbeyi çatalla ezin. Birer saat aralıklarla bu işlemi 4-5 kez tekrarlayın. Kabı tekrar buzluğa yerleştirip 4-5 saat daha bekletin. Dondurma kaşığıyla şekil verip servis yapın.

Hangi meyvelerden sorbe yapılır?

Muz, kavun, frambuaz ve mango, çikolata ve bir çok meyveden yapılabilir.