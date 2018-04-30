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Çilek alerjisinin sebebi nedir? Nasıl geçer?

Çilek alerjisine sebep olan etkenlerden biri bağışıklık sistemidir. Çileğin içerisinde bulunan proteinleri, zararlı olarak algılayan bağışıklık sistemi, antikor ve histamin üreterek çileği vücuttan atmaya çalışır. Böylece alerji belirtileri ortaya çıkar.

30 Nisan 2018 Pazartesi 11:18
Çilek alerjisinin sebebi nedir? Nasıl geçer?

ÇİLEK ALERJİSİNİN BELİRTİLERİ;

- Çilek alerjisinin en hafif belirtisi, ağızda uyuşma ve dudaklardaki karıncalanmadır. Fakat dilde ve boğazda şişme ve kızarıklık alerjinin daha ileri bir boyutta olduğunu gösterir.

- Burun tıkanıklığı, hapşurma, baş dönmesi gibi belirtiler de diğer hafif semptomlardandır. Fakat ciltte kızarıklığın başlaması ve deri dökülmesi, alerjinin ciddi boyutlarda olduğuna işarettir. Uzmanlar bu durumlarda genellikle krem tedavisi uygular.

- Aynı zamanda çilek alerjisinin tehlikeli belirtileri arasında; bilinç kaybı, kan basıncının düşmesi, nefes darlığı ve çok nadir görülsede anafilaktik şoktur.

ÇİLEK ALERJİSİ NASIL GEÇER?

- Çilek ve çileğin ham madde olarak kullanıldığı yiyecek, içecek ve kozmetik ürünleri kullanılmamalıdır.

- Ciltte oluşan kızarıklık, şişme, döküntü ve iltihaplanmaya karşı uzmanlar genellikle su oranı yüksek losyonlar verir.

- Alerji ciddi boyutta ise hasta hastaneye yatırılıp tedavi altına alınmalıdır. Ağızdan mideye kadar olan alanı etkileyen alerji için, antihistaminik ilaç tedavisi uygulanır.

- Nadir olarak görülen diğer bir yan etki anafilaksi, yani şiddetli şok ise epinefrin ile tedavi edilir.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 11:18
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