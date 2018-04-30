Çilek alerjisinin sebebi nedir? Nasıl geçer?

ÇİLEK ALERJİSİNİN BELİRTİLERİ;

- Çilek alerjisinin en hafif belirtisi, ağızda uyuşma ve dudaklardaki karıncalanmadır. Fakat dilde ve boğazda şişme ve kızarıklık alerjinin daha ileri bir boyutta olduğunu gösterir.

- Burun tıkanıklığı, hapşurma, baş dönmesi gibi belirtiler de diğer hafif semptomlardandır. Fakat ciltte kızarıklığın başlaması ve deri dökülmesi, alerjinin ciddi boyutlarda olduğuna işarettir. Uzmanlar bu durumlarda genellikle krem tedavisi uygular.

- Aynı zamanda çilek alerjisinin tehlikeli belirtileri arasında; bilinç kaybı, kan basıncının düşmesi, nefes darlığı ve çok nadir görülsede anafilaktik şoktur.

ÇİLEK ALERJİSİ NASIL GEÇER?

- Çilek ve çileğin ham madde olarak kullanıldığı yiyecek, içecek ve kozmetik ürünleri kullanılmamalıdır.

- Ciltte oluşan kızarıklık, şişme, döküntü ve iltihaplanmaya karşı uzmanlar genellikle su oranı yüksek losyonlar verir.

- Alerji ciddi boyutta ise hasta hastaneye yatırılıp tedavi altına alınmalıdır. Ağızdan mideye kadar olan alanı etkileyen alerji için, antihistaminik ilaç tedavisi uygulanır.

- Nadir olarak görülen diğer bir yan etki anafilaksi, yani şiddetli şok ise epinefrin ile tedavi edilir.