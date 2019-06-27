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Cildinizi doğru temizleyip gözeneklerinizi sıkılaştırmak ister misiniz?

Cildinize yaptığınız bakımların doğru olup olmadığına dikkat ediyor musunuz? Gözeneklerini sıkılaştırmak isteyenler içi derlediğim yazılar sizi bekliyor.

27 Haziran 2019 Perşembe 09:28
Cildinizi doğru temizleyip gözeneklerinizi sıkılaştırmak ister misiniz?

Geniş gözenekli ciltlerin en büyük ortak sorunu, sivilce ve siyah nokta..

Bu sorunlar bir de beraberlerinde gözenekleri daha çok büyütme ve cildi tahriş etme problemlerini de beraberinde getiriyor. Hassaslaşan cilt yeterince yoruluyor.

Peki bu sorunlarla karşılaşmadan, gözenekleri temizleyip, sıkılaştırmak mümkün mü? Tabi ki..

- Öncelikle cilt tipinize uygun bir temizleyici bulmalısınız. Doğal yollarla bu işi halletmek isteyenler, doğal eşek sütü sabunu ya da cilt tipine uygun bir sabunla ciltlerini temizleyebilirler. 

- Kendi cildinize uygun nemlendiriciyi seçin. 

- Cilt tipinize uyum sağlayan ve gözeneklerinizi tıkamayan bir tonik edinin.

Günlük rutininizi belirleyin!

Sabah yüzünüzü, kurutmayacak bir temizleyiciyle temizlemeli ve nemlendirmelisiniz.

Haftada bir ya da iki kez, sıkılaştırıcı kakao maskesi, ev yapımı siyah maskepirinç-havuç maskesi gibi, cildinizi temizleyip aynı zamanda gözeneklerinize işleyebilecek maskeler ve rutinler oluşturmalısınız.

Gözeneklerinizi sıkılaştırmak içinse, soğuk salatalık suyunu cildinize bu işlemlerin sonunda uygulayın. 

Dilerseniz maskelerinize çay ağacı yağı ilave ederek, gözeneklerin sıkılaşmasını sağlayabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 09:28
  1. gözenek
  2. gözenekleri tıkayan kirden kurtulmak

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