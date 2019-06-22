Ev yapımı simsiyah maske | Aktif karbonla en ufak gözenek bile temizlenecek

Evde siyah nokta maskesi yapımı mümkün. Birde soyulan maskeler cildinizi yoruyor ama maskenin içeriğinde bulunan aktif karbon için bu ızdıraba katlanıyorsanız, sadece yüzünüzde bekletebileceğiniz bir maske tarifiyle karşınızdayım.

Satın aldığınız kimyasal madde içerikli siyah maskelerede, aktif karbon vardır. Aktif karbon, ektive edilmiş kömürden elde edilen ve kendi büyüklüğünün 5 katı kadar kiri hapseder. Yakılarak elde edildiği için hiçbir kimyasal ve mikrop barındırmayan aktif karbonu ''kül'' olarak niteleyebilirsiniz. E odunsal kül dünyadaki en temiz varlıktır..

Dolayısıyla bu maskeyi gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Siyah noktalarınızdan arınırken bildiğiniz malzemelerle maskeler elde etmiş olacaksınız.

Sürülebilen siyah nokta maskesi

1 yemek kaşığı aktif karbon

1 çay kaşığı çay ağacı yağı

1 yemek kaşığı aloe vera jeli

2 damla badem ya da argan yağı

Bütün malzemeleri karıştırarak yüzünüze sürün. Bu maske siyah noktalarınızı arındırırken, gözeneklerinizin sıkılaşmasına sebep olacak.

Dolayısıyla bir daha yapacağınız maskeye kadar gözeneklerinizin dolması yarı yarıya azalacaktır.

Soyulabilen siyah nokta maskesi

yarım çay bardağı su

3 yemek kaşığı jelatin

2 tatlı kaşığı aktif karbon

Jelatin ve suyu minik bir tencerede kaynatarak sıvı hale getirin. İçerisine siyah karbonu ekleyin.

Yüzünüze eşit ve orta kalınlıkta sürdükten sonra kurumasını bekleyip soyun. Ardından nemlendiricinizi veya toniğinizi sürün.

Bu maskeleri dilerseniz sadece siyah nokta olan bölgelerinize uygulayabilirsiniz. Normal uygulamalarda soyulabilen maske haftada bir, sürülebilen maske ise iki ya da 3 kere uygulanabilir.